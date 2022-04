PSG : Donnarumma et Navas font la paix en direct !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Au PSG, la saison a été marquée par la concurrence au poste de gardien. L'arrivée de Gianluigi Donnarumma a créé une situation d'alternance avec Keylor Navas, l'habituel titulaire. Une situation pas très bien gérée, ni comprise, mais qui semble enfin apaisée maintenant.

C'est souvent le quotidien des grands clubs européens, la concurrence est féroce pour une place de titulaire quel que soit le poste. Au PSG, le principal point de tension se situait derrière, dans les cages parisiennes. En effet, solidement installé dans les buts depuis deux saisons, Keylor Navas a vu arriver dans ses pattes Gianluigi Donnarumma l'été dernier. Le jeune gardien de 23 ans est arrivé libre d'Italie après un Euro remporté et le titre de meilleur joueur du tournoi. Il menaçait clairement Navas de banc de touche pour la saison à venir. Finalement, Mauricio Pochettino n'a pas tranché sur la question du titulaire, alternant entre les deux hommes sur les différents matches.

Une situation difficile à gérer pour les deux gardiens, concurrents pour le même poste pendant des mois. Keylor Navas avait d'ailleurs indiqué son amertume et son malaise devant cette situation tendue. Un duel qui a peut-être affecté les deux hommes, auteurs chacun d'erreurs pendant la saison. La plus célèbre étant celle de Donnarumma sur la pelouse de Bernabeu face au Real Madrid en ligue des champions. La relation entre Donnarumma et Navas est-elle apaisée depuis ?

Donnarumma-Navas, la photo de la réconciliation

Leonardo a tenté de rassurer les médias italiens sur les rapports entre ses deux gardiens. « La situation était claire pour tout le monde dès le départ, ça aurait pu être plus ou moins difficile à gérer. C'est vrai qu'on avait un gardien qui se débrouillait très bien comme Navas, l'un des meilleurs au monde. Donnarumma est devenu un des gardiens les plus forts du monde à 22 ans et à mon avis c'était une opération à faire, même si on avait déjà un gardien du niveau de Navas. Un choix a été fait, on a essayé de leur donner à tous les deux une certaine continuité. […] Les deux joueurs savent tout et cela a toujours été une situation claire pour eux. S'il y a une solution qui est la meilleure pour tout le monde, nous n'aurons aucun problème à prendre une décision. La relation avec eux est très claire et directe », a t-il indiqué au micro de Sky Sports Italia après le match face à Lens.

C'est finalement les deux hommes qui ont apporté la meilleure réponse après le match contre Lens et le sacre parisien. Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux du Costaricien montrant une accolade entre les deux gardiens, symbolique sans doute de la fin des rancœurs entre les deux hommes. Toutefois, à en croire les dernières informations, le départ annoncé de Keylor Navas n'est pas étranger à cela. Le Costaricien n'a plus à avoir d'inimitié pour un concurrent qui ne sera plus son équipier la saison prochaine.