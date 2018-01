PSG : Domenech accuse salement Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour son premier match en 2018, après son retard à la reprise de l'entraînement avec le Paris SG, Edinson Cavani n'a pas trouvé le chemin des filets dimanche soir à Nantes, laissant sa place à Thomas Meunier à la 68e. L'attaquant du PSG n'a pas montré son meilleur visage sur la pelouse de la Beaujoire et pour Raymond Domenech la motivation d'Edinson Cavani était inexistante pour ce retour après une semaine de polémique.

Sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur s'est lâché contre El Matador. « Dans ce match-là, avec ce qui c’était passé, je pensais réellement qu’il aurait le désir de prouver quelque chose. Je ne dis pas qu’il faut qu’il marque tout le temps des buts, mais je ne l’ai pas trouvé actif, je ne l’ai pas trouvé en mouvement. Non seulement on avait l’impression qu’il n’était pas là, mais en plus qu’il n’était pas motivé. Moi c’est ce qui me dérange, alors que ce n’est pas son registre habituel. D’habitude, on sent qu’il veut emmener l’équipe, il fait des efforts, même quand il n’est pas bon. Là, on avait l’impression qu’il n’était toujours pas rentré de vacances.... », a expliqué Raymond Domenech, qui estime toutefois que la décision prise par Unai Emery de le remplacer est totalement logique et n'est pas liée au comportement du joueur.