PSG : Diarra au PSG ? « C’est du bricolage » s'insurge Larqué

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a officialisé la venue de Lassana Diarra, libre de tout contrat et qui s’est engagé pour un an et demi dans la capitale.

Mais l’ex-milieu de l’Olympique de Marseille va-t-il réellement renforcer l’effectif d’Unai Emery ? Consultant pour SFR Sport, Jean-Michel Larqué n’en est pas certain. L’ancienne légende de l’AS Saint-Etienne est même plutôt pessimiste quant à cette arrivée de l’international français chez l’actuel leader du championnat de France.

« Lassana Diarra ? C’est du bricolage ! Je n’ai rien contre Lassana Diarra, mais cet été, tout le monde a été ébloui par le feu d’artifice du PSG au mercato. Mais on a oublié certaines vérités, c’est que Thiago Motta est en difficulté, régulièrement blessé, etc… Et aucun milieu n'est arrivé ! Ce n’est pas la seule erreur du PSG. Je n’ai pas l’impression que l’arrivée de Lassana Diarra va révolutionner le club. C’est un joueur de plus dans l’effectif. Renforce-t-il l’effectif du PSG ? Je n’en suis pas certain » a-t-il lâché. Un avis partagé par bon nombre d’observateurs depuis quelques semaines. Seul le terrain livrera sa vérité, et si Lassana Diarra retrouve son niveau de l’OM sur le rectangle vert, alors il mettra sans doute fin aux débats à son sujet.