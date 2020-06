PSG : Di Maria se met minable, Neymar et Mbappé le valent bien

Dans : PSG.

Joueur capital du PSG ces dernières saisons, Angel Di Maria a rendu un vibrant hommage aux deux superstars du club, Neymar et Kylian Mbappé.

Trois mois sans match, cela commence forcément à peser et en particulier pour Angel Di Maria, dont l’entourage n’a pas caché qu’il avait fini par mal vivre le confinement à Paris. Dans deux semaines, il pourra retrouver le chemin de l’entrainement et l’Argentin a clairement faim de ballons. L’ailier parisien est resté sur le dernier match remporté face au Borussia Dortmund, et a confié dans L’Equipe tout l’amour qu’il avait pour ses coéquipiers. Malgré son statut de star internationale et de joueur décisif du PSG, Di Maria a bien fait comprendre que le collectif passait avant tout, et que comme quasiment tout l’effectif du Paris SG, il se dévouait corps et âme à Neymar et Mbappé, les deux leaders.

« La clé d’une équipe, c’est que chacun sache quel est son rôle et celui de ses partenaires, et s’y tienne. C’est le fondement du respect entre les uns et les autres. Prenez notre équipe : tu sais que Kylian et « Ney » sont les deux joueurs les plus importants et qu’après, il y a les autres. Tu peux penser ce que tu veux, mais c’est la réalité. C’est comme ça dans le foot : tu as les meilleurs, ceux qui ne sont pas loin, et ceux qui accompagnent, derrière. Pour autant, au fil des ans passés ici, j’ai toujours senti le respect entre les joueurs. Il n’y a pas quatre « Fantastiques », il y en a bien plus que ça. On est quatre, cinq, six, sept joueurs sur lesquels l’entraîneur compte principalement. Un coup il va miser plutôt sur certains, un coup sur d’autres mais il y a un noyau qu’il fait jouer la plupart du temps. Là-dedans, tu as deux joueurs indiscutables à chaque match, Kylian et « Ney », mais ils ne peuvent pas tout jouer. Ça permet au coach de faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Parfois, certains sont contents, d’autres non, c’est normal… », a confié dans le quotidien sportif un Angel Di Maria qui, après un moment de doute, s’est parfaitement acclimaté à Paris et au PSG, et semble désormais déterminé à tout faire pour aller chercher cette victoire en Ligue des Champions.