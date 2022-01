PSG : Di Maria pense être la solution au problème MNM

Dans : PSG.

Très attendu depuis le début de la saison, le trio offensif du Paris Saint-Germain reste en phase d’adaptation. Et si Angel Di Maria était le chaînon manquant ?

Alors que la deuxième partie de saison vient de débuter, la MNM n’a toujours pas de match référence avec le Paris Saint-Germain. Il est vrai que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi n’ont pas souvent évolué ensemble en compétition. Mais force est de constater que les trois attaquants ont encore besoin de temps. Rien de plus normal si l’on en croit leur coéquipier Angel Di Maria. « C’est difficile, a confié le milieu offensif à PSG TV. Il y a des joueurs avec beaucoup de qualité, des joueurs très importants et parfois il faut un temps d’adaptation pour que tout le monde parvienne à s’intégrer dans l’équipe. »

« Chaque année, de nouveaux joueurs arrivent pour apporter quelque chose. Je pense qu’il est difficile de s'intégrer et de former rapidement une équipe parfaite, a expliqué Angel Di Maria. Ce n’est pas facile même si vous avez les meilleurs joueurs au monde. Quand ils ne se connaissent pas encore, ils n'ont pas la connexion. Ce n'est pas facile, vous devez essayer petit à petit d’assembler toutes ces pièces et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. » Mais l’ancien Merengue a peut-être une idée pour gagner du temps. En effet, El Fideo pourrait être la solution, lui qui a l’avantage de jouer avec Lionel Messi en sélection argentine.

L’avantage de Di Maria

« Je pense que le fait d’avoir une connexion existante avec Leo est important parce que je le connais, parce que je sais où il se positionne normalement, où il cherche le ballon, où il veut toujours le ballon pour pouvoir marquer ou le récupérer pour pouvoir jouer en un contre un, a argumenté le milieu polyvalent. D'un côté je pense que c'est bien de le connaître mais ensuite, c'est sûr que quand tu évolues en club, quand il arrive ici, les mouvement des coéquipiers de Kylian, de Ney ou de Marco, de ceux qui jouent, font que ses propres mouvements sont aussi différents. Je pense que c'est un peu de tout, que petit à petit chaque pièce s'emboîte et il va s'améliorer, c'est sûr. Comme nous tous. » Reste à savoir comment l'entraîneur Mauricio Pochettino pourrait aligner tous ces talents offensifs.