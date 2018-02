PSG : Di Maria ouvre la porte à un départ du PSG au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Recruté en août 2015 pour 63ME en provenance de Manchester United, Angel Di Maria a alterné le bon et le moins bon depuis le début de son aventure au PSG.

Excellent depuis le début de l’année 2018, l’international argentin devrait payer son irrégularité en étant relégué sur le banc contre le Real Madrid en Ligue des Champions ce mercredi soir. Cela ne l’empêche pas de garder une vraie cote sur le marché des transferts, la preuve avec l’intérêt récent du FC Barcelone à son égard. Dans une interview accordée à So Foot, l’international argentin a d’ailleurs ouvert la porte à un transfert en Catalogne.

« Ma relation avec le Real est terminée, car mon cycle là-bas s’est achevé depuis longtemps. Franchement, ça ne me poserait aucun problème de jouer pour le Barça, au contraire. Le seul club dans lequel je ne pourrais jamais signer, c’est Newell’s Old Boys parce que je suis fan de Rosario Central » a-t-il expliqué. Ce genre de déclaration ne devrait pas franchement plaire aux dirigeants du PSG, et encore moins aux supporters, à un moment aussi important de la saison du Paris Saint-Germain. Une manière maladroite d’ouvrir la porte à un éventuel transfert au mercato estival…