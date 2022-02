PSG : Un homme peut mettre Pochettino KO debout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entraineur du Paris Saint-Germain avec qui il a de très gros objectifs dans les trois prochains mois, Mauricio Pochettino reste de marbre malgré les nombreuses rumeurs qui courent sur son compte.

Tout le monde ou presque le donne partant en fin de saison, alors que l’Emir du Qatar rêve de faire venir Zinedine Zidane la saison prochaine sur le banc du PSG. Son avenir semble toutefois prometteur, puisque l’Argentin est ardemment courtisé par Manchester United, qui a une place de libre pour cet été, mais également par le Real Madrid, puisque Florentino Pérez se demande si Carlo Ancelotti est l’homme de la situation.

[#PL🇬🇧] Le constat de Conte💬



« 4 défaites lors des 5 derniers matchs, c'est la 1ère fois de ma vie que ce type de situation arrive. C'est inacceptable. Je suis venu pour essayer d'améliorer la situation mais peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas assez bon pour l'améliorer » pic.twitter.com/dplV2Ok4Y7 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 24, 2022

Les résultats européens de ces prochaines semaines seront certainement décisifs dans ces différents dossiers. Mais un autre élément est à prendre en compte. En effet, cela chauffe fort à Londres du côté de Tottenham, où Antonio Conte, lassé par les défaites qui se multiplient à son arrivée, a clairement demandé aux dirigeants des Spurs s’il n’était pas l’heure de se poser la question de son propre avenir. Le manager italien ne parvient pas à trouver la bonne carburation, et lui qui a une haine exacerbée de la défaite, songe clairement à jeter l’éponge.

Manchester United raffole d'Antonio Conte

Si c’était le cas, l’ancien coach de Chelsea et de l’Inter notamment verrait sa cote remonter en flèche du côté de Manchester United. Le Daily Express affirme ainsi que le profil d’Antonio Conte plait beaucoup au board de Manchester United, qui récupérerait ainsi un manager libre et capable de maitriser un vestiaire de stars comme celui des Red Devils. Mais pour le moment, Tottenham a décidé de maintenir sa confiance à Antonio Conte, même si, avec cette terrible série de 5 défaites en 6 matchs et une piteuse élimination en Europa Conférence League, l’entraineur italien n’est clairement pas certain de finir la saison à Londres.