PSG : Di Maria est trop fort, Leboeuf lance une idée incroyable

Dans : PSG, Mercato.

Pas de place pour le sentimentalisme dans le monde du football. Alors qu’il est l’une des valeurs sures de la saison, et a su prendre la relève quand Neymar et Cavani se sont blessés, l’Argentin est envoyé vers la sortie. Mais pourquoi se défaire d’un joueur qui s’éclate, est souvent décisif, allie spectacle et efficacité à l’image de sa démonstration de dimanche dernier contre l’OM ? Tout simplement parce que sa bonne forme actuelle va permettre au PSG de récupérer beaucoup d’argent. C’est l’avis de Frank Leboeuf, pour qui il faut voir cela comme une possible grosse vente, et donc une fenêtre pour se renforcer à des postes plus nécessaires l’été prochain.

« Le gars fait un match extraordinaire, il a des qualités techniques phénoménales, une envie, un physique phénoménal et moi j’ai l’impression de découvrir Angel Di Maria depuis 2015 où il a signé au club et prolongé jusqu’en 2021. Moi, mon truc c’est vendez-le ! Mais vendez-le cet été parce que ça fait trois et demi de bon, de moyen mais surtout de pas bon et là comme il est en feu je pense que c’est le bon moment pour le PSG de faire du pognon sur Angel Di Maria. Parce que ce n’est pas l’avenir Di Maria, il a 31 ans, il a montré qu’il n’était pas trop régulier et là il fait trois, quatre mois phénoménaux, il fait une belle saison mais je pense que c’est vraiment le moment, et je parlais de cycle dernièrement de quatre, cinq ans, je pense que c’est le moment de le vendre pour gagner de l’argent sur le dos de Di Maria qui est en pleine bourre comme il l’avait été l’année avant de partir au PSG », a annoncé le consultant de RMC, persuadé que Paris ne se retrouvera jamais dans une situation aussi favorable en ce qui concerne l’Argentin. A moins de prolonger son contrat, et de s’appuyer sur son sens du but et son expérience pour les années à venir.