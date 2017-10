PSG : Di Maria boude et attend le mercato !

Dans : PSG, Ligue 1.

Entré en jeu en fin de match face à Anderlecht, Angel Di Maria a démontré qu’il avait retrouvé toutes ses qualités physiques. En quelques minutes, l’Argentin a marqué un but plein de subtilité, et s’est procuré deux énormes occasions. Mais l’attitude de l’ancien du Real Madrid ne trompe personne. Après son but, Di Maria n’a rien célébré, se contentant de revenir vers son camp, presque tête basse. Soutenu par ses coéquipiers et même son entraineur, le gaucher ne se fait toutefois pas d’illusions. Si tout le monde est sur le pont, il n’est qu’un remplaçant aux yeux d’Unai Emery, et son statut ne changera pas étant donné le statut des trois stars offensives.

Déjà fâché à l’encontre du PSG, qui n’a pas accepté une proposition de dernière minute du FC Barcelone à hauteur de 40 ME au mois d’août, le Sud-Américain craint de manquer la Coupe du monde s’il ne joue pas plus avec Paris. Un départ cet hiver est dans les tuyaux annonce L’Equipe, surtout que Paris souhaite se défaire d’un joueur à forte valeur marchande pour rentrer dans le cadre du fair-play financier. Le championnat chinois lui fait les yeux doux, mais Di Maria ne s’y intéresse pas. En janvier, il regardera par contre ce qu’on lui propose chez les grands d’Europe, même s’il n’est jamais facile de boucler un transfert majeur à cette période de l’année.