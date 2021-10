PSG : Deux joueurs parisiens sur le banc des accusés

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le PSG a profité d’un grand Kylian Mbappé et de l’efficacité de Lionel Messi pour battre Leipzig en Ligue des Champion (3-2).

La victoire est précieuse pour le Paris Saint-Germain, qui caracole en tête de son groupe de Ligue des Champions devant Manchester City avec 7 points. Mais la prestation livrée par le PSG mardi soir au Parc des Princes contre le RB Leipzig ne tend pas vraiment à rassurer les détracteurs de Mauricio Pochettino. Et pour cause, le Paris SG a encore livré une prestation en demi-teinte, illustrée par quelques individualités défaillantes. Si le redoutable Lionel Messi et l’omniprésent Kylian Mbappé ont brillé, ce n’est clairement pas le cas de Nuno Mendes ou encore d’Idrissa Gueye, qui ont récolté les pires notes dans le journal L’Equipe ce mercredi avec seulement 3/10.

Les notes de PSG - Leipzig : Mbappé, l'homme providentiel

Auteur de l'ouverture du score et impliqué sur les deux autres buts du PSG, Kylian Mbappé a rattrapé les maladresses de son club contre Leipzig https://t.co/RtJsolzGNb #PSGRBL pic.twitter.com/KRkmyuBb1U — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 19, 2021

Eblouissant contre Manchester City avant la trêve internationale, le milieu de terrain sénégalais s’est cette fois loupé. « Le pendant d'Herrera à gauche a livré une prestation bien en deçà de ses sorties depuis le début de saison. Pas son rendement habituel à la récupération et des difficultés à résister à la pression allemande (13e). Il a notamment peiné à conserver le ballon dos au but allemand quand il était chargé. Averti (48e) » analyse L’Equipe, pas plus convaincu par la prestation du prometteur latéral gauche portugais Nuno Mendes. « À ce niveau-là, son placement toujours aléatoire va vraiment poser un problème. Sur le premier but, son attitude est indolente. Sur le deuxième, il est inexistant. Certaines attitudes défensives dans le duel interrogent aussi. Les centres au second poteau ont fait mal. Ce ne sont pas ses quelques centres ou passes intérieures qui peuvent sauver son bilan. Le Portugais est inquiétant » juge le quotidien national, moins sévère avec Marquinhos, Verratti ou encore Draxler dans les rangs parisiens.