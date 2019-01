PSG : Des loupés à la pelle, Mbappé prend une note salée

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Très en jambes pour son retour à la compétition face à Pontivy, Kylian Mbappé avait néanmoins étonné les observateurs avec plusieurs gestes ratés, notamment dans les transmissions.

Cela ne s’est pas amélioré ce mercredi dans le match de Coupe de la Ligue face à Guingamp. Le champion du monde a manqué beaucoup de gestes, ne parvenant souvent pas à s’emmener le ballon à sa guise. Et ses accélérations n’ont pas vraiment fait mal à une équipe bretonne attentive avec sa défense musclée et rapide sur les côtés. Résultat, en compagnie de Bernat, il a récolté la pire note du match avec un 3 sur 10 assez inhabituel dans les colonnes de L’Equipe. Et le quotidien sportif de se montrer sans pitié avec le buteur du Paris Saint-Germain.

« Il n'a été ni assez saignant, ni assez prompt en première période, et sa grosse occasion ratée sur un corner (42e) a symbolisé cette double réalité. Il a tenté d'accélérer ensuite, mais a manqué encore une frappe enroulée du droit (56e) et a encore raté trop de gestes, comme cette talonnade (74e) et cette reprise dans le temps additionnel (90e+5). Cette fois, il s'est vraiment loupé ! », a souligné L’Equipe ce jeudi. Une manière de rappeler que Kylian Mbappé avait encore du travail pour retrouver sa forme étincelante de la fin d’année 2018. Mais il y a encore un peu de temps avant de remettre tout cela en ordre pour la Ligue des Champions.