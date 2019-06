PSG : Des excuses et la C1, Neymar sait comment calmer le Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Malgré les déclarations de son vice-président Jordi Cardoner, le FC Barcelone a bien lancé des démarches pour récupérer Neymar.

Pour le moment, le club catalan se retrouve face à un mur. Mais le Paris Saint-Germain pourrait finir par accepter les négociations. En attendant, le Barça attend des gestes de la part du milieu offensif. En effet, le champion d’Espagne exige une baisse de salaire, l’abandon des poursuites concernant sa prime et des excuses pour son départ en 2017. Une dernière condition que Rivaldo juge indispensable pour calmer le public du Camp Nou.

« C'est une décision difficile. C'est compliqué à cause de la manière dont il est parti. Je pense que beaucoup de supporters sont agacés pour tout ce qui s'est passé, a commenté l’ancien Blaugrana pour Goal. Mais le football est comme ça, Neymar est un grand joueur avec de la personnalité. Donc s'il revient, bien sûr qu'il sera parfois critiqué par certains fans. Mais en matchs et à l'entraînement, Neymar restera le même, et ça pourrait être spécial pour Barcelone. »

Une LdC pour tout effacer

« Il devrait présenter ses excuses. Officiellement, oui. Dire qu'il est désolé, qu'il s'est trompé, que c'est sa maison, qu'il fera la différence, a conseillé le compatriote de Neymar. Je pense que tous les supporters, ou beaucoup d'entre eux, comprendront. Ils le verront sur le terrain en championnat, en Ligue des Champions, faire de bonnes de choses. Et ils oublieront facilement. Si cela redevient comme quand il jouait avec Messi et Suarez, ce serait bien pour le club. S'ils gagnent la Ligue des Champions, je ne pense pas que ce sera un problème pour les fans. » Rappelons que le Barça n’a plus gagné la C1 depuis 2015, c’était avec Neymar.