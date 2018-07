PSG : Des casseurs attaquent la boutique du PSG, les Ultras font la police

Dans : PSG.

La nuit de dimanche à lundi a été agitée sur les Champs-Elysées notamment parce que des voyous ont voulu profiter de la gigantesque fête du titre de champion du monde pour se remplir les poches en braquant des magasins. Si le Drugstore Publicis a pris cher, la boutique du Paris Saint-Germain a échappé à une attaque en règle. En effet, lorsqu'il ont voulu casser la vitrine du megastore du PSG, les « assaillants » ont fait face à des membres du Collectif Ultras Paris qui, malgré des jets de bouteilles, ont rapidement fait comprendre à ces sauvageons que cette mission était du genre désespérée. Et pour ceux qui avaient du mal à comprendre, quelques claques ont remis les idées en place. Résultat, la boutique du Paris Saint-Germain est sortie intacte de ces vifs incidents, et le PSG peut remercier le CUP qui a probablement évité de gros dégâts et un pillage en règle.