PSG : Départ, retour, le Barça se lâche sur Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Cela ne calmera probablement pas une presse espagnole qui relance régulièrement les rumeurs, mais le président du FC Barcelone a fait comprendre le plus limpidement du monde qu’il n’était pas intéressé par l’idée de récupérer Neymar. Pourtant, le Brésilien est annoncé comme toujours en contact régulier avec le vestiaire barcelonais, au point de voir son retour être espéré par plusieurs joueurs de l’effectif. Si cela demeure possible, ce n’est pas du tout l’avis des dirigeants catalans, comme l’a expliqué Josep Maria Bartomeu.

« Je n’ai reçu aucun appel de l’entourage de Neymar, je n’ai eu aucune réunion. Il a décidé de son avenir, il a payé sa clause de sortie et il est parti au PSG. Nous n’avons pas aimé son départ. Il est parti et ne reviendra pas. Son retour n’est aucunement programmé. Quand un joueur vient au Barça, c’est parce que tout le monde le veut. Ce n’est pas seulement ma décision, c’est celle de tous », a fait savoir le président barcelonais à la radio catalane. Une volonté affichée de faire savoir que c’est tout le club champion d’Espagne qui ne veut plus de Neymar, dont le départ via le rachat de sa clause libératoire n’a visiblement toujours pas été digéré.