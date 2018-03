PSG : Dembélé raconte son coup de coeur pour Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Mercato.

Moins d’un an après la signature de son premier contrat professionnel, Ousmane Dembélé quittait déjà le Stade Rennais.

Ses qualités de percussion avaient rapidement séduit plusieurs formations européennes, dont le Paris Saint-Germain qui a tenté sa chance à l’été 2016. Et c’est le président Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui avait rencontré l’ailier français. Un entretien dont le joueur se souvient très bien, l’attitude du dirigeant l’ayant agréablement surpris.

« J’ai vu Nasser. On avait organisé un rendez-vous. Ça s’est super bien passé, c’est un très bon président, a confié l’international tricolore à Onze Mondial. Ce qui m’a marqué chez lui, c’est qu’il est archi simple, il est tranquille, je n’ai jamais vu ça. Franchement, c’est un bon gars. » Insuffisant pour le convaincre de signer. Dembélé avait effectivement choisi le Borussia Dortmund, tout en restant proche du FC Barcelone, son nouveau club depuis l’été dernier.

« De Rennes jusqu’à ma signature, j’ai toujours été en contact avec le Barça. Je recevais souvent des messages venant du Barça, du directeur sportif notamment. Et puis, il y a eu le départ d’un joueur du Barça, a raconté Dembélé en référence à Neymar. Il est parti et derrière, ils m’ont appelé. Ils m’ont dit: "Maintenant, on te veut. On veut que tu viennes à Barcelone la saison prochaine." J’ai parlé avec le nouveau coach. J’ai aussi échangé avec Samou (Umtiti, ndlr). En juin, je parlais avec lui alors qu’il n’y avait encore rien. »

Ses échanges avec Umtiti

« Il me disait: "L’année prochaine, il faut venir, cet été, ça va être chaud". Il me répétait tout le temps ça. Et moi, je lui répondais: "Mais qu’est-ce que tu me racontes ?". J’ai parlé avec un peu tout le monde au club et voilà, ça s’est fait naturellement. Il y a eu un rendez-vous avec Dortmund. Lors du premier rendez-vous, ils ont dit "non". Après, il s’est passé ce qu’il s’est passé. Et le Barça a tout fait pour que je vienne. Et puis la signature est intervenue », a conclu le Blaugrana parti au clash pour parvenir à ses fins.