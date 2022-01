PSG : Dembélé pour remplacer Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi craque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi a un faible pour Ousmane Dembélé, et il rêve de moins en moins secrètement de le faire venir au PSG l'été prochain pour compenser le départ de Kylian Mbappé.

En arrivant au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur en visant le recrutement des plus grands joueurs de la planète. Avec David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, et désormais Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Lionel Messi et Neymar, le dirigeant qatari a tenu parole. Mais cette volonté ne s’essouffle pas, et le recrutement récent du septuple Ballon d’Or démontre que le PSG ne refusera jamais une opportunité de faire une recrue prestigieuse. C’est pourquoi le président du Paris SG suit de longue date Ousmane Dembélé, le trublion du FC Barcelone qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Non pas pour ses performances sportives, qui sont de plus en plus rares entre blessures et méforme personnelle ou plus collective pour le Barça.

Le Barça espère une vente rapide, ce ne sera pas le cas

Mais sa situation contractuelle fait bouillir tout le monde. A six mois de la fin de son engagement avec le club catalan, il vient de rompre les discussions, et s’offre désormais au plus offrant, probablement pour la fin de saison. Si le FC Barcelone espère toujours le vendre à Newcastle en ce mois de janvier pour récupérer une somme non négligeable, Dembélé attend patiemment l’été. La Premier League le tente beaucoup, mais le PSG va se mêler aux discussions. Pour aller jusqu’au bout, en mettant les gros moyens demandés par son agent, à savoir une prime à la signature de plusieurs dizaines de millions d’euros et un salaire à la Neymar ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Believe (@o.dembele7)

Rien n’est moins sur car selon L’Equipe, le club de la capitale est tout de même divisé. L’environnement parisien n’est pas forcément le meilleur pour un joueur fragile physiquement et rarement loué pour son sérieux dans la fameuse préparation invisible. Ousmane Dembélé parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau dans un PSG où les stars ont souvent le pouvoir ? Son âge pourrait toutefois faire pencher la balance, car l’ancien rennais n’a que 24 ans, et représente ainsi un joueur qui a encore quelques belles années devant lui. En plus d’être un international français qui fait se lever les foules quand il est dans de bonnes dispositions, ce qui fait aussi saliver les dirigeants du Paris SG, pour qui remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé aurait du sens.