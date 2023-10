PSG ‍: Dembélé ne marque pas, Neymar rigole

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les matches s'enchaînent pour le PSG, et s'il est titulaire à chaque fois, Ousmane Dembélé n'a toujours pas trouvé le chemin des filets. Arrivé pour 50 millions d'euros du Barça, l'attaquant tricolore peine à changer sa réputation.

Le duo Mbappé-Dembélé a de quoi inquiéter toutes les défenses d’Europe et même du monde puisque les deux joueurs sont aussi associés en équipe de France par Didier Deschamps. Cependant, depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, le joueur révélé sous le maillot du Stade Rennais n’a toujours pas marqué le moindre but, alors que Luis Enrique en a évidemment fait un titulaire indiscutable. Rapide et habile manieur de ballon, Ousmane Dembélé est capable de mettre la misère à son défenseur, mais malheureusement le numéro 10 du PSG a aussi beaucoup de déchets dans son jeu, comme cela a encore été le cas lors du triste nul (0-0) des champions de France samedi à Clermont. Des lacunes soulignées par le compte Paris Stats Germain qui concernant Ousmane Dembélé a relevé 3 tirs dont 2 cadrés, 4 centres réussis sur 12, 2 dribbles réussis sur 4, 85 ballons touchés dont 25 perdus. Et surtout, après sept matchs de Ligue 1 et un match de Ligue des champions, zéro but marqué.

Pour l’instant, Luis Enrique et les dirigeants du Paris Saint-Germain ne regrettent pas d’avoir levé la clause à 50 millions d’euros permettant d’arracher Ousmane Dembélé au FC Barcelone, mais forcément, on aimerait que rapidement l’attaquant de 26 ans se fasse plus tueur et efficace. L’heure n’est donc pas à la crise ou à une quelconque remise en cause du rôle de titulaire pour le champion du monde 2018, mais Alexandre Aflalo, journaliste du Parisien, reconnaît que si cela perdure, le sujet pourrait rapidement devenir un problème pour l’entraîneur espagnol du PSG. « Le rendement du numéro 10 reste un gros point d’interrogation qui peut vite devenir un point noir. Les buts et passes décisives ne sont évidemment pas tout dans le football, et Dembélé brille dans d’autres domaines et statistiques. Mais dans des matchs comme à Clermont où un seul but peut faire la différence, pouvoir compter sur l’efficience de son numéro 10 ne serait pas un luxe », fait remarquer le journaliste. Car bien évidemment, la comparaison se fait rapidement avec l’ancien porteur du numéro 10 à Paris, un certain Neymar.

Les supporters du joueur brésilien rappellent que ce dernier a bien souvent été décisif lorsque les choses n'allaient pas bien pour le Paris Saint-Germain et qu'il n'avait pas besoin de 85 ballons pour trouver le chemin des filets. De même, lorsque samedi soir, Ousmane Dembélé est apparu à la soirée de MMA organisé dans la capitale, ils ont également fait remarquer que si Neymar et Marco Verratti avaient fait cela au retour d'un nul à Clermont, cela aurait engendré une énorme polémique. Pour faire taire ces critiques, Ousmane Dembélé n'a qu'une chose à faire, marquer mercredi soir le but de la victoire du PSG à Newcastle, et tout cela sera oublié. Sinon, effectivement, l'attaquant français risque de voir les critiques s'accentuer encore et toujours.