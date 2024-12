PSG ‍: Dembélé copieusement insulté, scandale à Lens

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ousmane Dembélé a copieusement été insulté par les supporters du RC Lens lors de la séance de tirs au but entre Lens et le PSG dimanche soir. Des insultes qui n’ont étrangement pas causé l’interruption du match.

Il y a une semaine, le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais a été interrompu pendant quelques instants au Parc des Princes. En cause, des chants insultants répétitifs à l’encontre des joueurs lyonnais, qui ont poussé Benoit Bastien à stopper la rencontre. Hakimi et Vitinha étaient même allés voir les supporters pour leur demander de se calmer, sous peine de voir le PSG perdre la rencontre. Cette sévérité ne semble toutefois concerner que le Parc des Princes. Etrangement, il n’y a que dans l’enceinte du Paris SG que l’on a vu une rencontre interrompue pour des chants insultants, ce que les fans du club de la capitale n’ont pas manqué de souligner après le déplacement de leur équipe sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir en 32e de finale de la Coupe de France.

Dembele qui marque un penalty



Les ultras lençois : « Dembele c’est une sal*pe »



Le match n’est pas arrêté, même quand tout le long ça a insulté le PSG pic.twitter.com/kl8ZmW7heJ — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) December 22, 2024

Il y avait pourtant matière là aussi à stopper le match pendant quelques minutes, notamment quand Ousmane Dembélé s’est présenté face à Hervé Koffi pour tirer son pénalty lors de la séance de tirs au but. Vidéos à l’appui, on peut entendre les nombreuses insultes à l’encontre de l’international français. « Dembélé c’est une s….. » est notamment scandé par les fans du RC Lens pendant de très longues secondes. Des chants insultants et pouvant être considérés comme homophobes par les instances, mais qui n’ont bizarrement provoqué aucune interruption de la partie, ni même message du speaker à l’encontre des spectateurs du stade Bollaert.

Les supporters du PSG se révoltent

De quoi révolter les supporters du Paris Saint-Germain, qui à juste titre, ont la désagréable impression de ne pas être traités comme les autres sur le dossier des chants insultants dans l’enceinte d’un stade. « Le match n’est pas arrêté, même quand tout le long ça a insulté le PSG », « La règle est pourtant claire ‘En cas de chants insultants le match sera arrêté , si ce dernier se déroule au Parc des Princes’ », « On est toujours désavantager c'est une dinguerie », « C’est juste pour le parc des princes qu’on arrête le match », « Quand c'est contre Paris, rien n'est sanctionné » ou encore « Faut attendre que ce soit les joueurs ou le staff qui arrêtent de jouer.. » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où l’incompréhension règne chez les supporters du PSG, qui aimeraient voir les autres clubs être jugés de la même façon sur le thème des chants insultants à l’avenir.