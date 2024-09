PSG ‍: Dembélé Ballon d'Or, ça ne tient à rien

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pris le meilleur sur le Stade Rennais ce vendredi soir en Ligue 1. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé a cependant encore beaucoup raté.

Suite à son match nul sur la pelouse du Stade de Reims, le PSG était attendu au tournant ce vendredi soir lors de la réception de Rennes. Le club de la capitale, bien qu'amputé de nombreux joueurs, a fait le travail pour finalement s'imposer 3 buts à 1. Bradley Barcola a fait parler la poudre en claquant un doublé. L'ancien de l'OL a bien été servi par Ousmane Dembélé sur sa première réalisation. Un Dembélé encore volontaire mais qui a beaucoup gâché, comme à son habitude malheureusement. Car pour bon nombre de fans et observateurs, si le champion du monde 2018 gagnait en efficacité, il pourrait même concourir au Ballon d'Or au vu de ses capacités. Ce n'est pas Dave Appadoo qui dira le contraire.

Dembélé gâche son potentiel ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet indiqué sur le sujet : « Il serait proche d'être le meilleur joueur du monde. Avec les différences qu'il fait, on parle d'un type qui serait podium du Ballon d'Or tous les ans ! Je réponds à la question. Il y a un manque de justesse dans le dernier geste donc il n'y a pas tout le reste qui suit ». Après 6 journées disputées en Ligue 1, Ousmane Dembélé en est quand même à 4 buts marqués et 3 passes décisives données. Déjà très bien au niveau des statistiques même si son efficacité pourrait porter préjudice dans les grands matchs. A lui de prouver le contraire. Cela tombe bien, un déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions pointe déjà le bout de son nez et l'ancien du Stade Rennais sera de nouveau mis sous les projecteurs.