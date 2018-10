PSG : Degorre supplie Tuchel de ne pas faire cette erreur avec Cavani

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Mercredi soir à l’occasion du match PSG-Naples, la prestation d’Edinson Cavani sera forcément scrutée de près.

Il faut dire que ces dernières semaines, l’Uruguayen ne semble pas vraiment dans son assiette et sa relation avec le duo Neymar-Mbappé interroge. Néanmoins, Thomas Tuchel ne doit surtout pas céder à la tentation d’aligner ses deux prodiges dans l’axe, ce qui ferait automatiquement sauter l’ex-buteur de Naples, selon Damien Degorre. Dans les colonnes de L’Equipe, le journaliste a expliqué que le n°9 du PSG avait toujours été présent dans les grands rendez-vous de l’histoire récente de Paris. Une bonne raison de le titulariser contre Naples…

« On voit bien que techniquement, les deux vedettes de l’attaque parisienne, se trouvent facilement. On voit bien qu’elles se cherchent de plus en plus. On voit aussi que l’Uruguayen est un peu délaissé dans l’histoire. Et à terme, on peut se poser la question de savoir si, cette aisance technique, ce côté naturel dans la relation entre Neymar et Mbappé ne pourrait pas inciter Thomas Tuchel à mettre ces deux joueurs dans l’axe de l’attaque parisienne. Du coup, ça s’opérerait au détriment de Cavani, encore une fois. Moi je pense que malgré tout, il ne faut pas condamner Edinson Cavani, pas à cet instant de la saison. Pas alors que les matches cruciaux n’ont pas encore eu lieu. Cavani répond très souvent présent dans les matches importants. Lors de la remontada, le seul parisien qui a marqué c’est lui. Je rappelle juste qu’en Ligue des Champions l’année dernière, il a mis quelques buts qui ont compté » a expliqué Damien Degorre, pour qui sacrifier Cavani au profit du duo Mbappé-Neymar serait une erreur. Même si le journaliste de L’Equipe n’exclut pas que cela arrive dans quelques semaines, si l’Uruguayen ne retrouve pas son niveau de la saison dernière…