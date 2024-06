PSG ‍: Dean Huijsen, le renfort surprise à 20ME ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain souhaite remodeler sa défense durant ce mercato. Et Luis Campos souhaite faire venir au PSG Dean Huijsen, le jeune international U21 espagnol de la Juventus.

Prêté lors du dernier mercato d'hiver par la Juventus à l'AS Rome, Dean Huijsen pourrait franchir une grosse étape dans sa carrière si l'intérêt des champions de France se concrétise et surtout si le club italien accepte de voir partir un joueur qu'il couve depuis longtemps. L'Equipe révèle ce mercredi que même si le PSG va tout faire pour recruter Leny Yoro, Nasser Al-Khelaifi souhaite que plusieurs jeunes débarquent à Paris, et c'est le cas de Dean Huijsen, à peine âgé de 19 ans, que les champions de France pourraient s'offrir moyennant 20 millions d'euros. Pour l'instant, aucune offre n'a été transmise par le Paris Saint-Germain aux dirigeants de la Juventus, mais cela pourrait rapidement changer.

View this post on Instagram A post shared by Dean Huijsen (@deanhuijsen)

International Espoirs avec l'Espagne, Dean Huijsen s'est fait remarquer sous le maillot de la Roma puisqu'en seulement une moitié de saison, il a tout de même participé à 13 matchs de Serie A. « Son âge, son profil de joueur à l'aise des deux pieds et athlétique (1,97 m) ainsi que son potentiel plaisent aux décideurs parisiens », précisent nos confrères du quotidien sportif. Les mauvaises langues ne pourront rien dire concernant ce transfert possible, puisque la carrière du défenseur de 19 ans est gérée par sa famille et pas par Jorge Mendes, devenu l'agent favori de Luis Campos et du Paris Saint-Germain. L'Equipe ajoute que le joueur de la Juventus pourrait être rapidement suivi par Lutsharel Geertruida (Feyenoord), lequel participe actuellement à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas.