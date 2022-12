PSG : De retour au Parc, Gameiro sera sans pitié

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Kevin Gameiro va retrouver le Parc des Princes à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Son retour dans la capitale s’annonce riche en émotions, mais l’attaquant de Strasbourg ne perd pas son objectif de vue.

Kevin Gameiro avait sûrement coché cette date dans son calendrier. Ce mercredi soir, l’attaquant de Strasbourg fait son retour au Parc des Princes pour y défier le Paris Saint-Germain. Un moment particulier pour l’ancien Parisien qui a connu les premières années de l’ère qatarie. Et qui reste très attaché au club de la capitale. « Pour moi, c'est toujours un kif de revenir au Parc des Princes et d'y jouer », a confié le Strasbourgeois au média Le Parisien.

Kevin Gameiro avant PSG-Strasbourg : «Quand on affronte Paris, il y a toujours des émotions en plus»

« Bien sûr que c'est mon stade préféré en France ! Il y a une ferveur particulière. Depuis tout petit, j'ai rêvé d'y jouer, a raconté Kevin Gameiro au quotidien régional. Ce sont des souvenirs de gamin qui reviennent à la surface et qui me marqueront à vie. Je pense à Marco Simone, Pedro Miguel Pauleta, Jay-Jay Okocha, Amara Simba... Je l'ai toujours dit et je ne l'ai jamais caché, mon rêve était de fouler cette pelouse. Que ce soit en tant que joueur du PSG ou en tant que visiteur. »

« Quand j’ai un autre maillot… »

« J'ai eu la chance de disputer mon premier match en pro au Parc et d'y jouer 20 minutes (avec Strasbourg, déjà, le 10 septembre 2015, ndlr). Ce sont des signes qui ne trompent pas. Depuis tout petit, c'est mon club et ça restera mon club, a annoncé l'avant-centre alsacien, avant de lancer un avertissement au Paris Saint-Germain pour cette 16e journée de Ligue 1. Mais quand j'ai un autre maillot, c'est différent par contre ! » D’autant que son équipe classée 19e, à deux points du premier non relégable Brest, a un besoin urgent de points.