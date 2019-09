PSG : De A à Z, le mercato de Paris est parfait !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, les supporters du Paris Saint-Germain ont longtemps été inquiets par la tournure du mercato.

Et pour cause, Leonardo a été bloqué par le dossier Neymar. Mais finalement, l’international brésilien est resté à Paris, ce qui n’a pas empêché le directeur sportif francilien de boucler les venues de Mauro Icardi puis de Keylor Navas en plus de celles d’Abdou Diallo, de Pablo Sarabia, d’Idrissa Gueye ou encore d’Ander Hererra. Pour Luis Fernandez, il s’agit tout simplement d’un mercato parfait qui doit automatiquement permettre à l’équipe de Thomas Tuchel de passer un cap sportivement, notamment en Europe.

« Tout le monde veut recruter des stars, évidemment, mais cette année, le PSG a une meilleure équipe grâce aux renforts, comme les Espagnols Herrera et Sarabia, qui apportent talent, travail, envie, rythme et professionnalisme. Ce seront des joueurs importants pour le PSG. Il y a de la matière première pour réaliser une grande saison. Quand je dis que du bon travail a été fait cet été, je parle aussi du faux départ de Neymar, qui est une recrue de plus. Et l’arrivée de Navas donne au PSG l’expérience d’avoir dans les buts un triple champion d’Europe, ce qui n’est pas rien » a indiqué l’ancien consultant de beIN SPORTS, interrogé par ABC. Place maintenant au jeu, et c’est un certain Thomas Tuchel qui a la pression…