PSG : Critiqué pour ses simulations, Neymar fait un aveu étonnant

Dans : PSG, Foot Mondial.

Presque huit mois plus tard, Neymar reste marqué par l’échec du Brésil lors de la Coupe du monde 2018 remportée par l’équipe de France.

Annoncée parmi les favoris de la compétition, la Seleção avait été sortie par la Belgique (2-1) dès les quarts de finale. Et comme après chaque déception, les supporters et médias brésiliens n’ont pas épargné leur équipe nationale. A commencer par la star Neymar, très attendue en Russie, et finalement incapable de mener les siens dans le dernier carré. Des commentaires que le Parisien n’est pas près d’oublier.

« Je pense que les critiques à mon égard étaient exagérées, a réagi Neymar dans l’émission Esporte Espetacular. Je sais que lorsque le Brésil perd, beaucoup de choses me tombent dessus. C’est comme ça depuis le début de ma carrière. Je pense que c’était exagéré, pas seulement avec moi, mais aussi avec Fernandinho. Lui aussi a été critiqué. »

Neymar s’est remis en question

Bien sûr, l’ancien joueur du FC Barcelone a également souffert de sa réputation de plongeur. A tel point que les moqueries l’ont poussé à se remettre en question. « Après cette polémique, je me suis arrêté pour analyser tout ça, a-t-il raconté. J'ai commencé à regarder toutes mes actions de la Coupe du monde et je me suis demandé "est-ce que je simule vraiment ?" » Simuler, peut-être pas. Accentuer les chutes et se rouler un peu trop au sol, c’est certain…