PSG : Cristiano Ronaldo répond à Paris, la L1 ne le branche pas

Dans : PSG.

Le recrutement de Cristiano Ronaldo par le PSG, évoqué cette semaine en Italie, est à oublier pour la star portugaise, qui ne se voit pas en France.

Avec Neymar et Mbappé recrutés en 2017, le PSG a frappé très fort sur la planète football. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais, malgré les résultats sportifs pas forcément à la hauteur, cessé de s’en féliciter pour le prestige de son club. Désormais, impossible d’ignorer le PSG, et les sponsors, les diffuseurs ainsi que les joueurs le savent très bien. Les dirigeants parisiens rêveraient même de réaliser un nouveau coup XXL cet été. Cette semaine, la Gazzetta dello Sport a ainsi révélé que les propos élogieux de Nasser Al-Khelaïfi à l’égard de Cristiano Ronaldo avaient pour but principal de le séduire, si jamais la superstar portugaise cherchait à quitter la Juventus Turin cet été. Pourquoi pas, sachant que le quintuple Ballon d’Or, démontre chaque saison qu’il est toujours capable de faire mal. Sans compter le fait qu’il n’y a pas beaucoup de clubs en Europe qui peuvent se payer son salaire. Mais le média américain Fox Sports va plus loin dans ce dossier, et affirme ce vendredi que CR7 refuserait toute approche signée du PSG.

Pour la simple et bonne raison que Cristiano Ronaldo se sent bien à Turin, et est persuadé que ses dirigeants vont construire une équipe particulièrement ambitieuse l’été prochain. Sans compter le fait que l’ancien goleador du Real Madrid, qui a déjà triomphé en Angleterre et en Espagne avant de conquérir l’Italie, estime avoir fait le tour des grands championnats européens, et ne voit pas la Ligue 1 comme un défi à même de le motiver pour le moment. La Juventus est parfaitement en phase avec cette analyse, même si le club turinois a tout de même fait estimer le montant qu’elle pourrait récupérer en cas de transfert. Il serait de 60 ME, soit 55 ME de moins que le montant déboursé en 2018 pour le faire venir du Real Madrid.