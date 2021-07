PSG : Cristiano Ronaldo éloigné de force de Paris

Dans : PSG.

Cité comme le favori pour remplacer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain si ce dernier devait partir à Madrid, Cristiano Ronaldo a appris que la Juventus ne le lui fera pas de cadeau.

Les rumeurs se multiplient ces derniers jours sur la possibilité que le Paris Saint-Germain compense le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid par la signature de Cristiano Ronaldo dès ce mercato 2021. Les deux stars du football ont un point commun, ils sont entrés dans la dernière année de leur contrat, le premier avec le PSG, le second avec la Juventus. Toujours en vacances depuis l’élimination du Portugal lors de l’Euro, CR7 est désormais attendu lundi à Turin. Le joueur n’a rien communiqué sur ses intentions, laissant planer le mystère via les réseaux sociaux avec son fameux « decision day » qui n’a débouché sur aucune annonce. Alors que l’on prête à Jorge Mendes l’intention d’obtenir un dernier contrat XXL pour Cristiano Ronaldo, les dirigeants de la Juventus ont gentiment tapé du poing sur la table, comprenant que dans le clan Ronaldo on préparait peut-être un coup.

En marge de la victoire de la formation de Massimiliano Allegri samedi soir contre Cesena en match de préparation, Pavel Nedved est sorti de son mutisme concernant Cristiano Ronaldo. Au moment où en Italie, tout le monde voit CR7 rejoindre les stars du Paris Saint-Germain la saison prochaine, l’ancien joueur et désormais dirigeant de la Juventus a été précis. « Cristiano Ronaldo est de retour ce lundi 26 juillet et c’est clair il restera avec nous », a fait savoir Nedved histoire de fermer la porte à toutes les supputations. Malgré un salaire de 32 millions d’euros qui ne fait plus les affaires de la Juventus et une situation contractuelle qui pourrait aboutir à un départ de Cristiano Ronaldo pour zéro eur dans un an, le club italien semble vouloir rester ferme. Bien évidemment, on ne sait pas réellement comment réagira Andrea Agnelli si Nasser Al-Khelaifi débarque à Turin avec un gros chèque pour arracher CR7.