PSG : La bombe, Cristiano Ronaldo rêve du Paris de Mbappé et Neymar

A 35 ans, après un énième titre fêté le week-end dernier, Cristiano Ronaldo a annoncé dans la foulée qu’il se concentrait désormais à fond sur sa volonté de reconquérir la Ligue des Champions, et de l’offrir à la Juventus Turin pour la première fois depuis 1996.

Pour ensuite enchainer avec une nouvelle saison dans le Piémont. Cela semble être le voeu du Portugais, qui a laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’il ne bougerait pas. Mais selon France Football, qui lâche une véritable bombe ce mardi, CR7 rêve de changer d’air, et se verrait bien au PSG à l’avenir. Plusieurs raisons à cela selon l’hebdomadaire spécialisé. Le fait que la Juventus ne soit pas forcément à la hauteur de ses attentes, notamment au niveau du recrutement et des performances européennes. La perspective de signer au Paris SG et de prendre part à une Dream Team avec Mbappé et Neymar notamment. Mais aussi l’énorme succès populaire que lui fournirait son exposition à Paris, ville où il a remporté l’Euro 2016 et au coeur d’une région francilienne fréquemment appelée la deuxième ville du Portugal derrière Lisbonne, avec 600.000 lusophones.

Avant la crise du Covid-19, l’entourage de Cristiano Ronaldo commençait à travailler sur un possible départ, entre les critiques sur le niveau du Portugais pendant une disette offensive et le niveau de l’équipe qui ne convenait pas au quintuple Ballon d’Or. Toutefois, sa belle fin de saison sur le plan personnel, et la perspective de disputer le Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne, la ville où il a vraiment lancé sa carrière de footballeur, ont remotivé CR7. Concentré sur ce mois d’août chargé, le Portugais va vivre ensuite une période décisive, qui peut très bien se finir par une immense surprise. Les performances sportives de la Juventus, sa capacité à recruter, son entente avec Maurizio Sarri, pourraient bien l’inciter à regarder ailleurs. Et les clubs à pouvoir se payer et attirer Cristiano Ronaldo ne sont pas si nombreux. De quoi provoquer une surprise de taille cet été, avec le PSG à l'affût d'un nouveau recrutement d'ampleur ?