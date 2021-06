PSG : Cristiano Ronaldo à Paris, et si c'était vrai ?

Dans : PSG.

Même si le Paris Saint-Germain a pour l’instant d’autres chats à fouetter, avec notamment le cas Kylian Mbappé, le dossier Cristiano Ronaldo serait bel et bien à l’étude.

Suite à une fin de saison décevante, avec des échecs en Ligue des Champions et en Ligue 1, le club de la capitale française se veut ambitieux en vue du prochain mercato estival. Histoire de remporter enfin cette C1 tant désirée en 2022, l’année de la Coupe du Monde au Qatar, les propriétaires qataris envisagent de mettre le paquet pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. Une enveloppe de 200 millions d'euros est évoquée du côté du Parc des Princes. Mais avant de parler des futures recrues, Leonardo va surtout chercher à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Ce qui ne semble pas être d'actualité pour le moment, d’autant plus que le champion du monde est en pleine préparation pour l’Euro 2021 avec l’équipe de France. En attendant d’en savoir plus sur l’avenir de Mbappé, le PSG se doit de creuser des pistes prestigieuses pour éventuellement remplacer le génie du football français.

Cristiano Ronaldo tenté à l’idée de jouer au PSG

Si Lionel Messi a souvent été annoncé dans le viseur francilien ces derniers mois, c’est désormais Cristiano Ronaldo qui refait parler de lui dans la capitale. Encore sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, l'international portugais envisage de quitter Turin l’été prochain, histoire d’éviter le retour de Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame. Par conséquent, CR7 tente de trouver un nouveau challenge dans un autre championnat. Et celui-ci pourrait bien se trouver en L1. En effet, selon La Stampa, le PSG fait bien partie des courtisans de Cristiano. Alors que la Juve a ouvert la porte à un départ du joueur de 36 ans, la direction attend maintenant des offres. Une proposition qui pourrait donc venir du PSG, sachant que Cristiano Ronaldo serait tenté à l’idée de rejoindre la formation rouge et bleu dans les mois à venir. Pour rendre cette transaction XXL possible, un échange contre Mauro Icardi, désireux de retourner en Italie, serait même à l’étude. En tout cas, si Mbappé venait à quitter le PSG, Leonardo pourrait bien faire oublier le Français en faisant venir CR7. Ce qui serait un sacré coup !