PSG ‍: Contre Luis Enrique, les Parisiens soutiennent Marquinhos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Capitaine et titulaire indiscutable ces dernières années, Marquinhos n’est pas certain de conserver son statut sous les ordres de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne l’a pas titularisé face à Lorient (0-0) samedi dernier, a laissé la porte ouverte à un changement de leader dans le vestiaire. Mais le groupe a soutenu le Brésilien.

C’est peut-être bien la saison de la révolution au Paris Saint-Germain. Cet été, le club de la capitale n’hésite pas à pousser des cadres vers la sortie. Neymar a compris le message et s’est envolé pour Al-Hilal, pendant que Marco Verratti, pas non plus retenu, envisage également un exil en Arabie Saoudite. Mais ce n’est pas tout. Même le capitaine Marquinhos n’est pas à l’abri. On ne parle pas encore d’un départ pour le défenseur central qui a prolongé son contrat jusqu’en 2028 en mai dernier.

Marquinhos devra lutter pour sa place

Il n’empêche que son statut semble menacé. Le Brésilien, désormais confronté à une rude concurrence, n’était même pas titulaire lors du match de la 1ère journée de Ligue 1 contre Lorient. L’entraîneur Luis Enrique a évoqué des « problèmes physiques » sans entrer dans les détails. Et pour ne rien arranger, Marquinhos aurait pu perdre son brassard. En effet, le coach espagnol a organisé un vote dans le vestiaire pour désigner les nouveaux capitaines du Paris Saint-Germain.

🚨Marquinhos va conserver son brassard de capitaine. Le défenseur a le soutien de ses coéquipiers 🔴🔵 #PSG pic.twitter.com/EnjoWamMWA — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 18, 2023

« C'est très simple, je ne choisis pas le capitaine, les joueurs choisissent, a indiqué l’ancien sélectionneur de l’Espagne en conférence de presse. Ils se sont réunis cette semaine. Il y a quatre capitaines, c'est quelque chose qui est défini par les joueurs, pas par le coach, je veux que ce soit leur capitaine, mais pas mon capitaine. Il y a un vote hier ou aujourd'hui. Dès que j'aurai les noms, je n'aurai pas de problème pour vous les donner. » Selon les informations de RMC, heureusement pour lui, Marquinhos a toujours la confiance de ses coéquipiers qui l'ont réélu capitaine.