PSG : Contrat, mentalité, vers un coup de théâtre dans le dossier Diarra ?

Dans : PSG, Mercato.

En contact avec Lassana Diarra depuis plus d’un mois, le PSG a vu les obstacles à sa venue se lever progressivement.

En particulier celui de son engagement avec Al-Jazira, qui l’a laissé filer malgré ses trois années de contrat restantes. Les discussions sérieuses ont alors été entamées, et l’accord serait proche entre le joueur et le club parisien. Néanmoins, selon L’Equipe, les demandes salariales de l’ancien de l’OM, du Real Madrid ou de Chelsea ne seraient clairement pas négligeables, et loin d’être acceptées aussi facilement que cela. « L'écart entre les demandes financières du joueur et les propositions du PSG est conséquent », a souligné le quotidien sportif. Lassana Diarra mise beaucoup sur le fait d’arriver gratuitement, pour s’offrir un salaire copieux dans un club qui peut plus facilement augmenter sa masse salariale, que son budget transfert.

L’autre point qui fait hésiter le PSG ne serait pas forcément le niveau du joueur, qui a déjà été capable de revenir de très loin lors de son arrivée à l’OM, mais plutôt sa mentalité. Unai Emery se demande ainsi clairement si l’international français jouera le jeu de doublure sur le long terme, et ses dirigeants ne l’ont pas forcément rassuré à ce sujet. « Le Basque respecte et apprécie le joueur qu'est l'ancien Madrilène : son volume, son expérience, ses capacités dans le duel. Son interrogation réside davantage sur la mentalité du joueur. Il a donc activé ses réseaux espagnols pour se faire une idée plus précise. Mais, à l'heure actuelle, il est très difficile de mesurer le degré d'adhésion de tous les dirigeants du PSG au dossier Diarra », a ainsi expliqué L’Equipe, pour qui les choses ne sont peut-être pas aussi avancées que cela, au point de faire capoter un dossier annoncé par ailleurs en très bonne voie ?