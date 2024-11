PSG ‍: Cinq attaquants en finale pour signer à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite se renforcer en attaque et multiplie les pistes. Le club de la capitale, qui sait que Viktor Gyökeres sera très difficile à recruter au vu de la concurrence, a dressé une short-list de cinq noms.

Un an après avoir perdu Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va tenter de se renforcer en attaque lors du prochain mercato estival. Une recrue n’est pas à exclure dès le mois de janvier mais le véritable chantier des dirigeants parisiens sera le mercato estival, avec une volonté de se renforcer à la fois au poste d’avant-centre mais également sur les côtés pour apporter de la concurrence à Bradley Barcola et à Ousmane Dembélé. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actu, le club parisien suit toujours Viktor Gyökeres, le serial buteur suédois du Sporting. Mais la concurrence s’annonce féroce pour le recruter, raison pour laquelle Luis Campos a dressé une short-list de cinq autres noms afin de renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOSC (@losclive)

Libre en juin prochain, Jonathan David est toujours suivi par le board parisien, qui apprécie les performances du Canadien en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Une autre piste déjà évoquée par le passé est toujours d’actualité, celle menant à Mateo Retegui, actuel meilleur buteur de la Série A avec l’Atalanta Bergame et titulaire en équipe nationale italienne. Ces deux pistes étaient déjà connues des suiveurs parisiens, mais Luis Campos suit également Lorran, jeune buteur brésilien de 18 ans évoluant à Flamengo ainsi que Semih Kılıçsoy, ailier turc du Besiktas Istanbul et Samu Aghehowa, avant-centre espagnol du FC Porto.

Le PSG continue de suivre de très jeunes attaquants

Une short-list de jeunes attaquants dans laquelle Luis Campos et Luis Enrique vont devoir piocher l’été prochain afin de renforcer l’attaque parisienne, laquelle brille en Ligue 1 mais peine encore à se montrer totalement au niveau depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Chez les supporters, on espère aussi que le PSG ira chercher un joueur plus confirmé, comme c’est par exemple le cas de Viktor Gyökeres ou de Victor Osimhen. Car même si le projet du PSG est essentiellement basé sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, les buteurs chevronnés sont souvent indispensables pour nourrir de belles ambitions européennes.