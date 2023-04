PSG : Christophe Galtier est à bout, il attend d'être viré

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Christophe Galtier est en grand danger au PSG, où l’Émir du Qatar et Nasser Al-Khelaïfi sont de plus en plus favorables à son départ. L'entraineur français ne s'accrochera même pas à son poste.

L’avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain est plus indécis que jamais. Confronté à une série de mauvais résultats, en Ligue des Champions avec l’élimination face au Bayern Munich en huitième de finale mais également en Ligue 1, avec deux défaites de rang au Parc des Princes contre Rennes et Lyon, l’entraîneur du PSG est dans une situation difficile à tenir. Le titre de champion de France est en danger, Paris ne comptant plus que six points d’avance sur ses deux principaux poursuivants, Lens et l’OM.

La saison est laborieuse, et l’état-major du club ne peut pas s’en contenter au vu des moyens investis. C’est ainsi que selon les informations livrées par Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, le départ de Christophe Galtier a d’ores et déjà été décidé en interne. « Galtier ne terminera pas la saison au PSG. Je ne vois pas quel concours de circonstance peut désormais inverser la tendance. Galtier va sauter avant la fin de la saison » a affirmé le journaliste, pour qui la décision a d’ores et déjà été prise.

La décision de virer Galtier déjà prise au PSG ?

Il est maintenant question de savoir quel sera le timing choisi par le club parisien afin d’annoncer officiellement le départ de son entraîneur. « Al-Khelaïfi est à Paris, c’est une période un peu délicate pour les prises de décision car nous sommes en plein ramadan, mais toujours est-il que Galtier sautera. Je ne le vois pas enchainer par que des victoires pour calmer les dirigeants. La décision est prise, il va sauter dans les semaines qui viennent. Si le PSG gagne les deux premiers matchs, ça peut retarder un peu. Mais il va sauter, c’est acté. Mais cela ne le perturbe pas plus que ça, il est au bout du rouleau, il en a marre, le chèque lui ira très bien. Et je suis pressé de l’entendre après pour qu’il révèle tout ce qu’il a à dire » a poursuivi Daniel Riolo, qui sait pourtant que les entraineurs passés par le Paris SG mettent en général beaucoup de temps avant de se lâcher dans les médias, voire ne le font jamais comme Laurent Blanc.

Contrairement à Mbappé, Messi et Galtier ont été sifflés par le Parc des Princes.



Pour le journaliste de l’After Foot, souvent bien informé sur les coulisses du club de la capitale, il est donc acquis que Christophe Galtier ne terminera pas la saison sur le banc du Paris Saint-Germain et à priori, cela n’empêchera pas l’ancien entraîneur du LOSC de dormir. Épuisé, le natif de Marseille n’a pas les solutions pour relancer ce groupe et en a visiblement conscience. La question est maintenant de savoir sur quel entraîneur le Qatar misera pour l’avenir alors que ces derniers jours, les noms de Conte, Nagelsmann, Mourinho ou encore Zidane ont filtré.