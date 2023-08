PSG ‍: Christophe Baudot fait ses valises

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Arrivé en juillet 2019, dans la foulée de ses passages à Lyon (2017-2019) et Marseille (2007-2016), Christophe Baudot va quitter le PSG à la fin du mois. Selon Le Parisien, le médecin en chef de l’équipe première de Paris a décidé de privilégier ses fonctions au sein de la Clinique du sport de Bordeaux-Mérignac.

Le docteur Christophe Baudot va quitter le PSG

« Le rythme imposé par la succession des matchs l’empêchait de pouvoir concilier ses deux activités. Cette décision semble regrettée au sein du club où on apprécie son expérience et son professionnalisme », peut-on lire sur le journal francilien. Ce départ est le troisième dans le staff du PSG cet été, sachant que l’ancien responsable de la performance Nicolas Mayer a rejoint Thomas Tuchel au Bayern Munich et que le physiothérapeute Diego Montovan a pris la direction d’Al Hilal.