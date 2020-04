PSG : Choupo-Moting et Kehrer disent bye-bye au confinement

Dans : PSG.

La reprise est encore très lointaine pour les clubs français, et la situation qui se complique dans l’hexagone continue de provoquer des départs au sein de l’effectif très international du PSG.

Les Sud-Américains ont pris la poudre d’escampette aux premières lueurs du confinement, Neymar, Cavani, Thiago Silva puis Navas décidant de traverser l’Atlantique pour vivre cette période avec leurs proches dans leur pays natal. Ensuite, Icardi a décidé de revenir en Italie, ce qui a eu le don de créer un petit problème familial débattu sur les réseaux sociaux… Le jeune défenseur Bakker a lui aussi quitté la capitale, et ces derniers jours, deux joueurs de l’effectif ont de nouveau passé la frontière vers l’Est. Il s’agit du Camerounais. Eric Choupo-Moting qui a préféré rejoindre Hambourg, lui qui a passé la majeure partie de sa vie en Allemagne. L'attaquant parisien l'a fait savoir rapidement sur les réseaux sociaux, se montrant en plein air et en train de prendre un pique-nique dans un parc en Allemagne, pays où le confinement est beaucoup moins sévère.



Thilo Kehrer a suivi la même voie, notamment pour rejoindre son jeune fils né récemment, et s’est installé à Stuttgart. Des départs que le PSG apprécie modérément, mais n’interdit pas. En effet, la consigne du Paris SG était de demander à ses joueurs de rester confinés dans leur habitation en région parisienne, pour ne pas se déplacer inutilement et être prêt en cas de reprise promptement décidé. Mais, devant les décisions rapides du clan des Brésiliens et de leur leader Neymar, les dirigeants parisiens avaient rapidement précisé qu’ils ne s’opposaient au départ vues les conditions actuelles et la durée du confinement qui risque de s’étendre encore. Ce sont donc désormais huit joueurs qui ont décidé de quitter Paris, alors que le football est désormais à l’arrêt depuis un mois.