PSG : Choupo-Moting est bien au PSG, mercato terminé...

Dans : PSG, Ligue 1.

Invité surprise du dernier mercato estival du Paris Saint-Germain, Eric-Maxim Choupo-Moting a fait l'objet de plusieurs rumeurs ces derniers jours, le nom de l'attaquant du PSG étant évoqué sous forme de prêt en Turquie. Mais pour l'ancien joueur de Stoke City, tout va très bien pour lui au Paris SG et il se projette sans problème sur la suite et la fin de saison avec son club, et nulle part ailleurs.

Même s'il est bien conscient de ne pas pouvoir compter sur un temps de jeu énorme, Eric-Maxim Choupo-Moting a bien l'intention que ce soit au PSG. « Personnellement, je suis déjà très fier et content d'être ici et d'avoir fait mes matchs. Chaque joueur veut toujours jouer plus, mais ce n'est pas tout le monde qui peut jouer toutes les rencontres. Dès que j'ai ma chance, j'essaye d'apporter quelque chose. Je suis content d'avoir joué, d'avoir marqué, j'espère encore plus marquer, mais le plus important reste le succès de l'équipe. Après, si on a tous des succès, c'est le plus important pour Paris (...) Quand un joueur comme Cavani ou Mbappé est fatigué (rires), j'essaye d'apporter mes qualités, je crois que je l'ai déjà fait et que je peux le faire encore mieux (...) Après, ce n'est pas à moi de dire ce qui est important ou pas, c'est le coach qui choisit et dès qu'on a besoin de moi, je veux répondre présent (...) Ll faut avancer étape par étape, avec les matchs de championnat et de Coupe. Puis, le match que tout le monde attend contre Manchester United. Moi j'attends ce match, cela va être quelque chose », a confié, sur CulturePSG, l'attaquant international camerounais du Paris Saint-Germain. Affaire réglée.