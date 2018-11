PSG : Choupo-Moting à la place de Cavani, c’en est trop pour ce consultant

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain a sorti le gros match ce mercredi soir pour venir à bout de Liverpool (2-1) dans une rencontre où Paris était dos au mur pour la première fois depuis longtemps en phase de poule de la Ligue des Champions.

Tout a fonctionné dans le plan de Thomas Tuchel, qui avait, par choix ou par obligation, pris de nombreux risques tactiques pour cette rencontre. Et même pendant le match, puisque l’entraineur allemand a décidé de faire sortir Edinson Cavani peu après l’heure de jeu, pour qu’il laisse sa place à Eric Choupo-Moting. Certes, l’Uruguayen n’a pas livré son meilleur match contre les Reds, ne concrétisant pas les deux-trois ballons dangereux qu’il a pu avoir dans la surface.

Mais une fois encore, son apport dans le pressing, sa combativité et sa capacité à conserver le ballon ont permis à Paris de souffler à plusieurs reprises. De son côté, le Camerounais a rempli son rôle, malgré une utilisation à gauche quelque peu déroutante, en se montrant précieux en fin de rencontre sur les contres, pour porter le danger et faire souffler la défense. Néanmoins, pour Marc Libbra, ancien joueur de l’OM et consultant pour Cnews, remplacer le meilleur buteur de l’histoire du PSG par ce joker venu des bas-fonds de la Premier League dans un tel match, n’est pas concevable. Pour l’ancien attaquant, ce n’est pas un remplacement envisageable à ce niveau en Ligue des Champions, même si Thomas Tuchel a vu le score final lui donner raison.