PSG : Chiper Kouassi à Paris, le Bayern révèle le déclic

Dans : PSG.

En fin de contrat aspirant au Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a choisi de passer professionnel au Bayern Munich. Un joli coup raconté par Karl-Heinz Rummenigge.

Comme le départ de Kingsley Coman en 2014, celui de Tanguy Kouassi (18 ans) risque d’affecter le Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années. Alors que son contrat aspirant arrivait à expiration, le défenseur central ou milieu de terrain avait la confiance de l’entraîneur Thomas Tuchel, qui aurait sûrement augmenté son temps de jeu la saison prochaine. Seulement voilà, le titi a choisi de poursuivre sa progression au Bayern Munich, où Karl-Heinz Rummenigge admet une accélération sur ce dossier à un moment précis.

« C'est un joueur très intéressant qui était courtisé par de nombreux clubs européens depuis plusieurs mois, notamment par Leipzig, a confié le président du conseil d’administration du Bayern, dans des propos relayés par L’Equipe. Dès que nous avons appris que le RB devenait de plus en plus concret dans son intention de le recruter, nous avons enclenché la vitesse supérieure. Nous sommes heureux qu'il ait choisi de nous rejoindre. Notre projet l'a convaincu. »

Kouassi, un pari inédit

« Nous voyons en lui un joueur d'avenir et un élément clé de notre future équipe. Malgré son jeune âge, Tanguy fera partie intégrante de notre effectif professionnel et il n'est pas prévu qu'il vienne donner un coup de main à notre équipe réserve. Jamais encore nous n'avions recruté de joueur français aussi jeune, mais nous sommes intimement persuadés que notre club sera idéal pour qu'il progresse et mûrisse », a assuré Rummenigge, quitte à remuer le couteau dans la plaie parisienne.