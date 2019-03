PSG : Cette surprise XXL qui se prépare au poste de gardien

Dans : PSG, Mercato.

Dernier rempart extrêmement solide de Manchester United, David De Gea pourrait surprendre tout le monde cet été.

Le gardien espagnol possède un contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2020, mais les négociations pour le prolonger sont au point mort depuis des mois. La saison dernière, le club anglais s’en était tiré en activant une option évitant à l’ancien de l’Atlético Madrid d’être libre en juin 2019, mais cette fois-ci, ils sont à court de solution et pourraient bien devoir le vendre l’été prochain. Pour le plus grand bonheur du PSG, qui trouverait ainsi son titulaire pour le long terme selon Ian McGarry, consultant pour l’émission spécialisé The Transfert Window.

« Gianluigi Buffon a une option pour prolonger d’un an mais tout le monde sait que le PSG cherche un gardien sur la durée et que De Gea s’est effectivement mis sur le marché. Ses agents ont été très clairs avec Manchester United : ils ont un club acheteur qui est prêt à lui donner le salaire que MU refuse de lui donner pour qu’il reste. La pression a été mise en ce sens, et Manchester United a clairement dit non. Je pense que c’est une erreur, quand on voit le prix que valent les gardiens désormais, ce serait une erreur de ne pas faire un effort, une fausse économie pour ensuite payer plus cher pour un autre gardien », a livré l’insider, persuadé que le PSG ne laissera pas passer l’occasion de recruter un portier en pleine force de l’âge à 28 ans, et en froid avec son club actuel au niveau de son contrat.