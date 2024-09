PSG ‍: Cette star allemande refuse de signer à Paris

Cadre au Bayern depuis près de 10 ans, Joshua Kimmich arrive à la fin de son aventure à Munich. Il devrait partir libre l'été prochain et le PSG fait partie des prétendants les plus sérieux. Mais, le capitaine de la Mannschaft a un autre projet en tête.

Le PSG a bien digéré l'après-Kylian Mbappé, rajeunissant efficacement l'effectif de Luis Enrique. Le collectif parisien est pétri de talent avec Joao Neves, Bradley Barcola ou encore Warren Zaire-Emery en figures de proue. Néanmoins, les dirigeants parisiens n'auraient pas craché sur quelques renforts d'expérience pour guider cette jeunesse insouciante. En milieu de terrain, le polyvalent Joshua Kimmich était ciblé. Tantôt milieu récupérateur, tantôt latéral droit, le joueur allemand reste précieux à 29 ans. Le Bayern Munich a bloqué tout transfert l'été dernier mais il ne pourra rien en juin prochain puisque Kimmich arrivera en fin de contrat et sera libre d'aller où il veut.

Cela peut être à Paris mais aussi à Manchester City, autre prétendant du capitaine de la Mannschaft. Mais, selon les informations du média catalan El Nacional, c'est une formation bien moins riche qui a les faveurs de Joshua Kimmich : le FC Barcelone. Même si son salaire ne sera jamais aussi élevé en Catalogne qu'au PSG, l'Allemand veut rejoindre le Barça l'été prochain comme le confirme à demi-mot l'état major du club blaugrana.

🚨🇩🇪 Bayern president Hainer on Joshua Kimmich deal to expire in June 2025: “Ws would be happy if Joshua ended his career at FC Bayern”.



“This not just for next year, rather in many, many years from now”, told Sky DE. pic.twitter.com/TwMgKwtIiF