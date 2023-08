PSG ‍: Cette recrue fait oublier Neymar, Messi et Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le plan sportif préoccupe bien évidemment tout le PSG pour la saison à venir, avec le trio Messi, Neymar et Mbappé qui a volé en éclats pour des raisons diverses. Mais le recrutement de Lee Kang-In permet de sauver la face sur le plan marketing.

Une quarantaine de minutes sous le maillot du Paris Saint-Germain, et il est pourtant le numéro 1 des ventes dans la boutique du club francilien. Tel est le phénomène Lee Kang-In, recrue du PSG en provenance de Liga. Sa blessure en début de préparation l’empêche pour le moment de pouvoir montrer son talent, mais les 22 millions d’euros déboursés par Paris pour le faire venir suffisent déjà à faire monter la sauce. Le premier Sud-Coréen de l’histoire du club est la vedette du club lors de la tournée en Asie qui se déroule actuellement, et il est même le joueur mis en avant dans les différentes boutiques du PSG dans la capitale française. Le Parisien s’est penché sur ce phénomène qui s’explique à la fois par l’afflux de touristes asiatiques pendant cette période estivale, mais aussi par la mise au second plan de Neymar, éternellement blessé, et de Mbappé, plus que jamais sur le départ.

Le maillot Lee Kang-In s'arrache

« Il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les maillots Kang-in Lee. Comme il y a beaucoup de touristes sud-coréens qui viennent à Paris et que leur idole a signé chez nous, ça les incite à acheter. Au niveau des ventes, il est devant Mbappé et Neymar », explique-t-on sur la boutique du PSG sur les Champs-Elysées. Un bon point pour le club francilien en ce qui concerne le marketing, qui va en prendre un coup avec le départ de Lionel Messi. Surtout que le mercato ne fait pour le moment pas rêver, avec l’arrivée d’aucune vedette internationale, même s’il s’agit là de la volonté du club de faire un peu plus profil bas. En attendant, Lee Kang-In joue les VRP de luxe pour le Paris SG, même si c’est désormais son retour sur le terrain qui est en vue, à l’occasion du match amical de ce jeudi au Busan Asiad Main Stadium contre Jeonbuk, rajouté au calendrier parisien presque uniquement pour le public sud-coréen.