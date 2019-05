PSG : Cette info mercato à 60 ME va faire jubiler Al-Khelaifi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Désireux de renforcer son effectif, le Paris Saint-Germain a prévu d’être très actif au mercato cet été.

En effet, le club de la capitale souhaite recruter en attaque pour combler un éventuel départ d’Edinson Cavani. Mais la priorité des décideurs parisiens concerne évidemment le milieu de terrain. Si Ander Herrera devrait débarquer libre en provenance de Manchester United, d’autres joueurs sont désirés par l’état-major du PSG. A commencer par Allan, lequel fait totalement l’unanimité au sein de la direction sportive du club.

Problème : Le Parisien affirmait lundi que Naples réclamait minimum 80 ME pour Allan, tandis que Paris ne souhaitait pas monter au-delà de 50 ME. Une information totalement fausse pour la Gazzetta dello Sport, qui avance d’autres chiffres en ce milieu de semaine. Selon le quotidien italien aux pages roses, Naples serait prêt à vendre Allan pour 60 ME. Un tarif bien plus abordable pour le Paris Saint-Germain, toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier et qui devra évidemment faire attention à ses dépenses au mercato. Par ailleurs, il est précisé que Naples a l’intention de vendre quelques joueurs avant de passer aux achats. La vente d’Allan pourrait donc intervenir rapidement…