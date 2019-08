PSG : Cette étape capitale qui va rendre Mbappé encore meilleur

Dans : PSG, Ligue 1.

Très jeune joueur du PSG puisqu’on a tendance à oublier qu’il n’a que 20 ans, Kylian Mbappé est apparu la saison dernière comme le leader de l’attaque. Un nouveau statut confirmé dans cette préparation, où il est clairement l’homme à tout faire du club de la capitale depuis son arrivée au Camp des Loges. Car pour la première fois de sa carrière professionnelle, le champion du monde connaît une préparation complète en avant-saison. Précédemment, il avait toujours du raccourcir cette période, en raison de la Coupe du monde en 2018, ou de l’Euro U19 en 2016, ou de son transfert à rebondissements en 2017. Autant dire que le natif de Paris profite pleinement de cette mise en jambes, et avoue que cela pourrait lui permettre de mieux gérer cette saison forcément très attendue.

« La pré-saison n’est pas forcément ce que les joueurs préfèrent, mais pour ma part j’étais content parce que depuis le début de ma carrière, je n’ai pas eu de préparation physique comme celle-ci, c’est donc une découverte pour moi. J’étais très heureux de retrouver le groupe, avec le sourire, parce que je sais que ça va nous servir. Je travaille, et je donne le meilleur de moi-même pour être prêt tout au long de la saison. Certains joueurs, dont moi, avaient effectivement repris plus tard l’été dernier parce qu’il y avait la Coupe du Monde. Je n’étais donc pas venu en Chine pour le Trophée des Champions », a souligné un Kylian Mbappé qui n’avait pourtant pas connu de coup de mou physique malgré l’enchainement la saison passée. Mais un Mbappé encore plus solide et mieux préparé, les supporters parisiens en salivent d’avance.