PSG : Cette clause qui va faire déprimer les supporters parisiens

Avec l’absence de recrutement d’un milieu de terrain, le départ de Giovani Lo Celso est l’un des grands regrets des supporters parisiens lors de ce mercato estival.

Nombreux sont ceux qui s’interrogent sur la volonté parisienne de laisser partir un joueur encore très jeune, et qui sortait d’une saison intéressante au plus haut niveau. Avec encore trois ans de contrat, l’Argentin, qui figurait dans le groupe pour la Coupe du monde, n’a pas été retenu par Thomas Tuchel, et a trouvé un accord de dernière minute pour rejoindre le Bétis Séville. Un prêt avec option d’achat qui laisse déjà ouverte la porte à un départ définitif.

Mais selon ABC Sevilla, ce départ pourrait même se dessiner encore plus clairement. En effet, le quotidien andalou assure que cette option d’achat sera obligatoirement levée si jamais le Bétis se qualifie pour une Coupe d’Europe en fin de saison. A ce moment, le PSG récupérerait 25 ME, mais ne pourrait plus retenir son milieu de terrain. A l’origine, le prêt avec option d’achat porte sur une transaction à hauteur de 30 ME, si jamais le club sévillan veut acheter à tout prix Lo Celso, sans qualification européenne au bout. Autant dire qu’au sein du champion de France, rien n’a été fait pour retenir l’Argentin, qui ne fait plus vraiment partie des plans du PSG.