PSG : Cet énorme problème réglé avant le mercato d'hiver ?

Encore et toujours dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA, le Paris Saint-Germain pourrait être fixé sur son cas avant le mercato d'hiver... ou pas.

Cette semaine, le club de la capitale française a appris qu'il allait subir « un examen plus approfondi » de la part de la chambre d'instruction de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA. Quelques mois après l'avoir relaxé, l'ICFC va donc revoir sa copie à propos du PSG, auteur d'un mercato ultra-dépensier en 2017 avec les recrutements de Neymar et de Mbappé pour plus de 400 ME. Cette enquête, qui va débuter la semaine prochaine, aura surtout pour but d'étudier « les contrats avec des "parties liées" à l'actionnaire qatarien, QTA notamment », selon le JDD.

Suite aux rendus de deux cabinets d'audit (Octagon pour l'UEFA, Nielsen pour Paris), l’ICFC a décidé de mandater un troisième cabinet, car les conclusions du premier « avance, sur certains postes, des chiffres dix fois plus bas » que le second, sur le « marketing d'État ». Cette toute nouvelle étude devrait prendre au moins deux mois, ce qui signifie que le PSG pourrait connaître la décision, avec une sanction ou pas, durant le mois de décembre, c'est-à-dire quelques semaines avant le mercato hivernal. Mais rien n'est acté pour l'instant, car la chambre d’instruction va également éclaircir « un autre point, beaucoup plus nébuleux, concernant l’impact des opérations Neymar et Mbappé sur les comptes avant le 30 juin 2017 ». Un nouveau point qui pourrait allonger le délais d'attente. Mais le PSG n'est plus à un mois près, même si le temps presse dans sa quête de Ligue des Champions...