PSG : Ce joueur ciblé au mercato kiffe Tuchel... mais pas le PSG

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain n’a pas recruté de milieu défensif cet été. Et pourtant, il s’agissait bien de la priorité n°1 du mercato francilien. Longtemps, le nom de Julian Weigl du Borussia Dortmund a notamment été associé au champion de France en titre. Fin août, un accord de principe avait même été annoncé. Mais dans les colonnes de Bild, l’international allemand a fermement démenti avoir été proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, malgré sa bonne entente avec l’entraîneur parisien Thomas Tuchel.

« C’était clair que ces rumeurs allaient sortir quand Thomas Tuchel est devenu l’entraîneur du PSG. Ce n’est pas un secret que je me suis bien entendu avec lui à Dortmund et qu’il m’a amené au niveau où je suis aujourd’hui. J’étais préparé à cette situation. Quand les rumeurs sont sorties, je n’ai pas prêté attention à cela au début. Plus tard, quand les médias ont annoncé un prétendu accord, des amis proches m’ont appelé et m’ont demandé pourquoi je n’avais rien dit. Cela a commencé à m’agacer. De mon côté, il n’y avait pas de volonté de quitter le Borussia cet été » a annoncé Julian Weigl, pour qui il est clair qu’un transfert au Paris Saint-Germain n’a jamais été envisagé. On imagine que de son côté, Thomas Tuchel aurait aimé pouvoir compter sur le renfort du milieu défensif de 23 ans…