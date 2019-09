PSG : Ce geste que Neymar ne devra surtout pas faire au Parc

Dans : PSG, Ligue 1.

Aussi talentueux que chambreur, Neymar sera attendu de pied ferme par le public du Parc des Princes ce samedi face à Strasbourg.

Les supporters parisiens n’ont pas envie de lui dérouler le tapis rouge, et il restera à voir où se situera la jauge sur les banderoles et les sifflets dont le numéro 10 du PSG pourra faire l’objet. De nombreux observateurs assurent que le Brésilien saura retourner son public grâce à ses dribbles et ses actions décisives. A condition de ne pas rajouter de l’huile sur le feu. En effet, interrogé par L’Equipe, un supporter parisien a résumé la situation, et prévenu Neymar de ne pas en faire trop.

« J’ai surtout peur de son premier but, comment va réagir le public et comment lui va le fêter. S’il met un doigt sur la bouche, là, ce sera terminé », a confié ce fan du PSG, pour qui Neymar aura intérêt à bien se tenir. Sachant que l’ancien barcelonais a forcément eu vent des messages à son encontre lors du premier match de la saison face à Nîmes, il n’est pas certain qu’il passe l’éponge aussi facilement, surtout qu’il se refuse à prendre la parole pour calmer le jeu depuis qu’il sait qu’il va devoir faire une saison supplémentaire au PSG.