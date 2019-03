PSG : Ce futur Ballon d’Or donne rendez-vous à Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C’était forcément passé un peu inaperçu étant donné le déroulement de la rencontre et la situation de son club, mais Vinicius Junior, qui était parti pour faire une grosse fin de saison avec le Real Madrid, s’est blessé lors de l’élimination de son club par l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions. C’est en larmes que le jeune brésilien a quitté Santiago Bernabeu. Touché au ligament de la cheville, l’ancien du Flamengo sera absent plusieurs semaines, ce qui l’oblige à renoncer à une première sélection avec le Brésil. Dégoûté de ne toujours pas pouvoir jouer avec Neymar, l’une de ses idoles, Vinicius Junior ne désespère pas de former une ligne d’attaque déroutante avec le joueur du Paris Saint-Germain. De quoi lui faire sécher ses larmes.

« Je vais mieux peu à peu, J’ai pleuré de douleur à cause de la tournure du match et aussi pour l’équipe nationale ... J'espère rejouer avant la fin de la saison. J'ai passé un scanner pour voir comment tout se passe et essayer de revenir dès que possible. J'allais jouer avec Neymar dans l’équipe nationale mais nous sommes tous les deux blessés. Je ne sais pas si nous jouerons ensemble, mais j’espère que nous le ferons bientôt dans cette équipe du Brésil », a prévenu le Brésilien sur la Cadena Ser. Un souhaite qui pourrait tout de même finir par s’exaucer, Neymar étant encore loin de la retraite, et Vinicius prévoyant lui de continuer à monter en puissance, afin notamment de remporter le Ballon d’Or à 25 ou 26 ans selon ses prévisions.