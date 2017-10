PSG : Un facteur X a manqué à Paris contre l'OM !

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Dimanche soir, le PSG a souffert pour arracher l’égalisation face à l’OM dans les ultimes instants au Stade Vélodrome. Une rencontre qui laisse forcément un goût amer du côté des supporters parisiens après la démonstration de l’année dernière. L’équipe d’Unai Emery s’est faite bouger et cela a bien du mal à passer chez certains supporters du club de la capitale. Selon Pierre Ducrocq, ancien joueur du PSG et désormais consultant sur RMC, deux joueurs incarnaient une hargne inégalable lors des derniers clasicos : Zlatan Ibrahimovic, mais surtout Blaise Matuidi, qui n’a pas été remplacé cet été après son départ pour la Juventus Turin.

« Il y a une différence qu’on oublie dans ces matchs-là, c’est qu’il n’y a plus Blaise Matuidi et Zlatan Ibrahimovic. Sur ce genre de matchs, ces garçons ne se faisaient pas marcher sur les pieds. Malgré toutes les carences techniques que pouvait avoir Blaise Matuidi, au niveau de l’état d’esprit contre l’OM, je pense qu’il aurait fait énormément de bien. Cela n’a pas été comblé par le recrutement parisien. Alors oui, Paris a gagné plein d’autres trucs mais il faut que ça tourne un peu mieux » a lancé celui qui a évolué durant huit saisons au Paris Saint-Germain (4 buts), convaincu que l’état d’esprit des Parisiens a été défaillant dans la cité phocéenne. OM-PSG, ce n’est pas un match lambda. Et ça, Blaise Matuidi l’avait bien compris…