PSG : Ce drame dont Neymar ne s’est pas remis

Le dimanche 26 janvier, une véritable légende du sport s’est éteinte en la personne de Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère à seulement 41 ans.

Une disparition qui affectait le monde du sport dans sa globalité et certaines personnalités du football un peu plus que les autres. Par exemple, Neymar connaissait bien le basketteur américain, raison pour laquelle le staff du Paris Saint-Germain avait pris la décision de ne pas informer le Brésilien de la nouvelle juste avant le match entre Paris et Lille (2-0). Informé du drame à la mi-temps du match face aux Dogues, Neymar avait alors rendu un bel hommage à Kobe Bryant après avoir marqué le deuxième but du Paris Saint-Germain (voir notre photo). Et vraisemblablement, la disparition du basketteur est toujours une cicatrice pour Neymar, qui a accepté d'évoquer le sujet au cours d’une interview accordée au magazine Vogue Man Arabia.

« Sa mort m’a beaucoup affecté parce que nos vies avaient beaucoup de choses en commun. Quand tu rencontres l’homme derrière l’athlète, ça crée une relation différente et avec Kobe, c’était très spécial. Le sport et la société ont perdu un grand mec » a déclaré Neymar, qui avait eu la chance de rencontrer Kobe Bryant à de nombreuses reprises, et qui avait tissé au fur et à mesure un lien d’amitié avec le natif de Philadelphie. Des déclarations qui prouvent la grande sensibilité de l’attaquant du PSG, dont le comportement est régulièrement critiqué par les observateurs mais qui en parallèle, est régulièrement décrit comme un homme très sensible par ceux qui le côtoient au quotidien dans le monde du sport.