PSG : Ce dossier s'éternise, Al-Khelaifi a la pression

Dans : PSG.

Excellent durant la Coupe du monde U17 au Brésil en octobre et novembre, Adil Aouchiche n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain.

Pourtant, le club de la capitale française souhaite boucler ce dossier au plus vite. Car ces dernières semaines, des géants européens tels que le Real Madrid et le FC Barcelone sont venus aux renseignements dans ce dossier épineux. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Et la raison est principalement sportive selon Karim Aouchiche, père du joueur de 17 ans, qui a évoqué le sujet dans les colonnes du Parisien. Pour lui, il est primordial de savoir ce que Nasser Al-Khelaïfi, Thomas Tuchel et Leonardo souhaitent faire du joueur avant de signer ce premier contrat professionnel.

« Nous sommes toujours en négociations avec le PSG. Maintenant, nous souhaitons connaître le projet sportif le concernant, savoir si Tuchel et Leonardo ont un plan pour lui avec des possibilités de jouer dans le futur. Adil est un titi, il est au PSG depuis l’âge de 12 ans. Notre fils n’est pas de passage ici. S’il peut poursuivre sa carrière au PSG, il en sera très heureux et moi aussi » a indiqué le papa d’Adil Aouchiche, qui refuse de se précipiter au moment de signer ce contrat. Et qui veut impérativement savoir quelle sera la place du capitaine de l’Equipe de France U17 au sein du Paris Saint-Germain avant de poser sa signature sur un futur contrat professionnel.